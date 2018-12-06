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Sumudica'nın takımı Al Shabab'dan Trezeguet'ye 7 milyon euro

Kasımpaşa'da oynadığı futbolla göz çarpan Trezeguet için Al Shabab 7 milyon euro'yu gözden çıkardı.

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Sezonun flaş takımı Kasımpaşa’da parlayan yıldızlarına teklifler yağmaya devam ediyor. Diagne için Güney’den gelen 12 milyon Euro’luk öneriyi reddeden İstanbul ekibine şimdi de takımın bir diğer dikkat çeken ismi Trezeguet için teklif geldi. Başarılı oyuncuyu Kayseri’nin geçen sezonki hocası Sumudica’nın çalıştırdığı Suudi Arabistan’ın Al Shabab takımının çok istediği öğrenildi. Lacivert- Beyazlılar’a Trezeguet’nin bonservisi için tam 7 milyon Euro önerildiği, oyuncuya da yıllık 4 milyon Euro’luk bir teklif sunulduğu ifade edildi. 

Kasımpaşa bu teklifi henüz kabul etmezken oyuncunun tavrı transferde belirleyici olacak. Öyle ki Trezeguet gitmek isterse Kasımpaşa oyuncunun önünü kapatmayacak ve 7 milyon Euro’luk öneriyi kabul edecek.

2.5 milyona geldi

Paşa’da kiralık oynadığı geçen sezonun ardından Anderlecht’ten bonservisi 2.5 milyon Euro’ya alınan başarılı oyuncu bu yıl 5 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi. 

Mısırlı kanat oyuncusunun Kasımpaşa’yla 2021’e kadar kontratı bulunuyor. 24 yaşındaki futbolcunun yeni mukavelesinde ise herhangi bir serbest kalma maddesi bulunmuyor.

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