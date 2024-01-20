İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2024 Cumartesi / 10 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2053
  • EURO
    32,945
  • ALTIN
    1969.85
  • BIST100
    7996.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Suns, Booker'ın 52 sayısıyla Pelicans'ı mağlup etti
Spor

Suns, Booker'ın 52 sayısıyla Pelicans'ı mağlup etti

NBA ekibi Phoenix Suns, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı Booker'ın 52 sayısıyla 123-109'luk skorla mağlup etmeyi başardı.

AA20 Ocak 2024 Cumartesi 10:24 - Güncelleme:
Suns, Booker'ın 52 sayısıyla Pelicans'ı mağlup etti
ABONE OL

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns, deplasmanda New Orleans Pelicans'ı 123-109 mağlup ederek üst üste 4. galibiyetini aldı.

NBA'e 7 maçla devam edilirken Suns, Pelicans'ı 14 sayı farkla yendi. Suns'ta Devin Booker, 52 sayı ile kendi adına sezonun en yüksek sayısına ulaşarak takımına galibiyeti getirdi.

NBA kariyerinde 6. kez 50 sayı barajını geçen Booker, 24 Mart 2017'de kariyerinin en yüksek sayısı olan 70'e ulaşmıştı.

MURRAY'DEN 35, JOKİC'TEN 34 SAYI

Denver Nuggets, deplasmanda Boston Celtics'i 102-100 yenerek rakibine sezonun ilk iç saha mağlubiyetini yaşattı.

Nuggets'ta Jamal Murray 35 sayı, 8 ribaunt, 5 asist kaydederken, Nikola Jokic ise 34 sayı, 12 ribaunt, 9 asist ile maçı tamamladı.

Celtics'te Derrick White 24 sayı, Jayson Tatum ise 22 sayı attı.

CEDİ'DEN 5 SAYI

Charlotte Hornets, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 124-120 yenerek 6 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Hornets'ta LaMelo Ball, 28 sayı atarak galibiyette önemli rol oynadı.

San Antonio Spurs'ta Keldon Johnson, 25 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

Spurs'ta forma giyen Türk basketbolcu Cedi Osman ise 5 sayı, 3 ribaunt, 1 asist kaydetti.

SONUÇLAR:

Charlotte Hornets-San Antonio Spurs: 124-120

Orlando Magic-Philadelphia 76ers: 109-124

Boston Celtics-Denver Nuggets: 100-102

Miami Heat-Atlanta Hawks: 108-109

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 109-123

Portland Trail Blazers-Indiana Pacers: 118-115

Los Angeles Lakers-Brooklyn Nets: 112-130

Golden State Warriors-Dallas Mavericks maçı ise Warriors'ın yardımcı antrenörü Dejan Milojevic'in ölümü nedeniyle ertelenmişti.

  • Phoenix Suns
  • New Orleans Pelicans

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.