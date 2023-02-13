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Spor

Super Bowl'da depremzedeler için yardım çağrısı

Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da, Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı.

IHA13 Şubat 2023 Pazartesi 10:38 - Güncelleme:
Super Bowl'da depremzedeler için yardım çağrısı
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ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından NFL'de, sezonun şampiyonun belli olacağı maçta Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles karşı karşıya geldi.

Arizona'daki Phoenix Üniversitesi State Farm Stadyumu'nda oynanan mücadelenin öncesinde yapılan anonsla, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilin yanı sıra Suriye'yi de etkileyen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı. Anonsta şu ifadeler yer aldı:

"Biz burada Chiefs ve Eagles arasında inanılmaz bir Super Bowl maçına hazırlanırken, Türkiye ve Suriye'nin binlerce can kaybının olduğu depremlerde yaşadıkları yıkımı anıyoruz. Dualarımızı sunmaya devam ediyoruz ve taraftarları bu yardım çabalarına destek olmaları için www.redcross.com/nfl adresini ziyaret etmeye teşvik ediyoruz."
  • Super Bowl
  • deprem
  • Kansas City Chiefs
  • Philadelphia Eagles

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