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Spor

Süper Clasico'da River Plate, Boca juniors'u devirdi

Dünyanın en önemli derbilerinden River Plate - Boca Juniors karşılaşmasında kazanan 2-1'lik skorla River Plate oldu.

4 Ekim 2021 Pazartesi 07:22 - Güncelleme: 4 Ekim 2021 Pazartesi 07:22
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Arjantin'de Süper Clasico'da iki ezeli rakip River Plate ile Boca Juniors karşı karşıya geldi. Nefesleri kesen maçta kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi River Plate oldu.

Boca Juniors'ta Marcos Rojo 16. dakikada kırmızı kart gördü. River Plate, Boca Juniors'ın 10 kişi kalmasının ardından 25 ve 43. dakikada Julian Alvarez'in golleriyle galibiyete ulaştı.

Boca Juniors deplasmanda 90+3. dakikada Carlos Zambrano ile durumu 2-1 yaptı ama bu gol sadece skoru belirledi.

Bu galibiyetin ardından lider River Plate puanını 30'a yükseltti. Boca Juniors 21 puanda kaldı.

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