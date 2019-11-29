17°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7513
  • 6,3387
  • 269.712
  • 106904
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Süper ikili görev başına

Sarı-Lacivertliler’de “5 hafta oynayamaz” denmesine karşın 22 günde geri dönen Vedat Muriç, İzmir’de ilk 11’deki yerini alacak. 1.5 ay sonra takıma katılan Max Kruse bugün yedek soyunacak.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SÜPER Lig’de sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına karşın geride kalan 12 haftada 15 puan kaybeden Fenerbahçe’de bugünkü kritik Göztepe maçı öncesi Vedat Muriç ile Max Kruse sevinci yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler’in sakatlanana kadar takımın “Süper ikilisi” olarak görülen isimlerinden Kruse yaklaşık 1.5 ayın ardından bu hafta oynayacak duruma geldi. Kasımpaşa maçındaki sakatlık sonrası “5 hafta oynayamaz” denilen Muriç ise milli arayı iyi geçirip 22 gün gibi bir zamanda geri döndü.

KRUSE KARARI MAÇTAN ÖNCE VERİLECEK

Zirve yolunda puan kaybı olmayan Kanarya’da Teknik Direktör Ersun Yanal, bugünkü Göztepe maçında “Süper ikili”ye görev verecek. Yanal’ın Mevlüt Erdinç’in de sakat olması nedeniyle Kosovalı forvetini ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor. Fener’in hocası, tam olarak hazır olan Alman 10 numara ile ilgili kararını ise maçtan önce verecek. Yanal’ın ilk planda Ozan Tufan’ın çok formda olması sebebiyle Max Kruse’yi yedek soyundurup, ikinci yarıda oynatabileceği öğrenildi.

 

Merkel yine korkuttu: Kürsüye çıktığı esnada sendeleyerek yere düştü

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Sağlık Bakanlığı binlerce sağlık personeli alacak

Sağlık Bakanlığı binlerce sağlık personeli alacak

RTÜK ayar verdi! Reklamların sesi kısılacak

RTÜK ayar verdi! Reklamların sesi kısılacak

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

%50'ye varan + Sepette Ekstra %25 İndirim

"Sağcılar beni istifa etmeye zorladı"

'Sağcılar beni istifa etmeye zorladı'

'Ergenekon' davasının gizli tanığı olan savcının cezası belli oldu

'Ergenekon' davasının gizli tanığı olan savcının cezası belli oldu

Irak Başbakanlık Genel Sekreteri istifa etti

Irak Başbakanlık Genel Sekreteri istifa etti

Dehşete düşüren olay! Öldürüp başında bekledi

Dehşete düşüren olay! Öldürüp başında bekledi

Öğretmenin, kızını darp ettiğini iddia etti.. Diğer veliler öğretmene sahip çıktı

Öğretmenin, kızını darp ettiğini iddia etti.. Diğer veliler öğretmene sahip çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Polis peşlerinde! Şehir magandaları yine terör estirdi

Polis peşlerinde! Şehir magandaları yine terör estirdi

250 bin liralık kaçış kamerada

250 bin liralık kaçış kamerada

Nazilerin insanlar üzerinde gerçekleştirdiği korkunç deneyler

Nazilerin insanlar üzerinde gerçekleştirdiği korkunç deneyler

Güzellik yarışmasına katıldılar, tüm dünya isimlerini duydu

Güzellik yarışmasına katıldılar, tüm dünya isimlerini duydu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA