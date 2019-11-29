Süper ikili görev başına

SÜPER Lig’de sezona şampiyonluk parolasıyla başlamasına karşın geride kalan 12 haftada 15 puan kaybeden Fenerbahçe’de bugünkü kritik Göztepe maçı öncesi Vedat Muriç ile Max Kruse sevinci yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler’in sakatlanana kadar takımın “Süper ikilisi” olarak görülen isimlerinden Kruse yaklaşık 1.5 ayın ardından bu hafta oynayacak duruma geldi. Kasımpaşa maçındaki sakatlık sonrası “5 hafta oynayamaz” denilen Muriç ise milli arayı iyi geçirip 22 gün gibi bir zamanda geri döndü.

KRUSE KARARI MAÇTAN ÖNCE VERİLECEK

Zirve yolunda puan kaybı olmayan Kanarya’da Teknik Direktör Ersun Yanal, bugünkü Göztepe maçında “Süper ikili”ye görev verecek. Yanal’ın Mevlüt Erdinç’in de sakat olması nedeniyle Kosovalı forvetini ilk 11’de sahaya sürmesi bekleniyor. Fener’in hocası, tam olarak hazır olan Alman 10 numara ile ilgili kararını ise maçtan önce verecek. Yanal’ın ilk planda Ozan Tufan’ın çok formda olması sebebiyle Max Kruse’yi yedek soyundurup, ikinci yarıda oynatabileceği öğrenildi.