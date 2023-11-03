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Spor

Süper Kupa tarihinde değişiklik! TFF resmen duyurdu

TFF, 30 Aralık 2023 tarihinde oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa mücadelesini 29 Aralık 2023 tarihine aldığını açıkladı. Karşılaşma Riyad'da Al-Awwal Park stadyumunda yapılacak.

3 Kasım 2023 Cuma 19:32 - Güncelleme:
Süper Kupa tarihinde değişiklik! TFF resmen duyurdu
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TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihinin değiştirildiğini duyurdu.

Süper Kupa maçının 30 Aralık 2023 tarihinden 29 Aralık 2023 tarihine alındığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa'nın tarihinin değiştiğini açıkladı.

TFF'den konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır" denildi.

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