Ziraat Türkiye Kupası final karşılaşmasının ardından, bu sezon ilk kez gerçekleştirilecek olan Süper Kupa'nın yeni formatında eşleşmeler belli oldu.

Yeni Süper Kupa formatına göre müsabakalar tarafsız saha veya sahalarda tek maç eleme usulüne göre oynanacak olup, yarı finalde lig şampiyonu ile kupa finalisti, kupa şampiyonu ile de lig ikincisi eşleşecek ve kazanan takımlar final müsabakası oynamaya hak kazanacak.

Bu sezon Galatasaray'ın ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantilemiş olması ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasından dolayı, ligi üçüncü sırada bitirecek takım, Süper Kupa müsabakalarına katılacak son takım olacak.

2026 Ocak ayında oynatılması planlanan Süper Kupa'da muhtemel eşleşmeler şöyle;

Galatasaray - Trabzonspor

Fenerbahçe - Süper Lig üçüncüsü

Mevcut Süper Lig sıralamasına göre sezonun tamamlanması durumunda üçüncü olan Beşiktaş, Fenerbahçe'nin rakibi olacak.

Yeni formatla birlikte Süper Kupa 2025 müsabakaları, 2026 Ocak ayında oynanacak. Müsabakalar, tarafsız sahalarda tek maç eleme usulüyle düzenlenecek.