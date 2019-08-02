Süper Kupa’ya kadın hakem

İSTANBUL Vodafone Park'ta 14 Ağustos Çarşamba günü İngiltere'nin Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi birincisi Chelsea arasında oynanacak Süper Kupa finali bir ilke sahne olacak. UEFA bu maçı yönetmesi için Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ı görevlendirdi. Frappart'ın yardımcılıklarını ise vatandaşı Manuela Nicolosi ve İrlanda'dan Michella O Neal yapacak.

35 YAŞINDA, 8 YILLIK FIFA HAKEMİ

FIFA kokartlı Cüneyt Çakır ise karşılaşmada dördüncü hakemlik görevinde bulunacak. Süper Kupa'daki Liverpool-Chelsea finalinin kadın hakemi Frappart 35 yaşında. 2011'den bu yana FIFA kokartı taşıyor.UEFA ona 2014 yılında Fransa Ligue 2'de ve 2015'te de FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda hakem olarak görev verdi.

FRANSA LİG1'DEKİ İLK KADIN

Frappart, 2019'da Fransa Birinci Futbol Ligi listesine dahil edildi. 35 yaşındaki Frappart, Ligue 1 sezonu için belirlenen hakem listesine alınan ilk kadın olarak tarihe geçti. Fransız hakem 28 Nisan'da Amiens-Strasbourg maçında düdük çalarak Ligue1'de müsabaka yöneten ilk kadın hakem unvanını da aldı.