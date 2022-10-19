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Spor

Süper Lig 11.hafta karşılaşmasında Sivasspor, Trabzonspor'a konuk oluyor

Spor Toto Süper Lig 11.hafta mücadelesinde deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak Sivasspor'da, hazırlıklar devam ediyor.

IHA19 Ekim 2022 Çarşamba 19:32 - Güncelleme:
Süper Lig 11.hafta karşılaşmasında Sivasspor, Trabzonspor'a konuk oluyor
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Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşacak DG Sivasspor maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun 11. hafta maçında Trabzonspor'a konuk olacak Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, dar alanda pas çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Trabzonspor ile Sivasspor 22 Ekim Cumartesi günü saat 17.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

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