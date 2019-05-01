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Süper Lig alev alev

Şampiyonluk yarışında Başakşehir ve Galatasaray’a Beşiktaş da ortak olurken, Sivas, Ankaragücü, Fenerbahçe, Göztepe, Bursaspor, Erzurumspor ve Akhisarspor ise kümede kalma savaşı veriyor.

  • Star Spor
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SEZONUN bitimine 4 hafta kala Süper Lig’in hem zirvesi, hem de dibi müthiş bir mücadeleye sahne oluyor. Daha 2-3 hafta önce şampiyonluk yarışında sadece Başakşehir ve Galatasaray’ın ismi geçerken, 6 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Kartal, Başakşehir’in de yaşadığı puan kayıpları sonrası farkı 3’e indirip “Yarışta ben de varım” dedi. Son 4 haftaya girerken Başakşehir 62, G.Saray 60, Beşiktaş ise 59 puanda. Ligde alt sıralarda da can pazarı nefesleri kesiyor. Göztepe, lider Başakşehir karşısında aldığı galibiyetle, averajla da olsa 7 hafta sonra düşme hattının üzerine çıktı. 30 puanlı İzmir ekibi ile aynı puana sahip olan Bursaspor ise, Göz-Göz’ün yerine ateş çemberinin içine girdi. Düşme hattında ayrıca Erzurum 29 puanla ve Akhisar da 25 puanla son düzlüğe girdiler. Ateş hattının üzerinde yer alan ancak tehlikeyi atlatamayan takımlardan Fenerbahçe 34 puanda, Sivasspor ve Ankaragücü ise 36’şar puanda 12., 13., ve 14. sırada yer alıyorlar. Bu yarışta 3 deplasmana çıkacak olan Bursaspor ile Erzurum ve Akhisar’ın işi çok zor.

 

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