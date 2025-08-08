İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ağustos 2025 Cuma / 14 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7137
  • EURO
    47,4576
  • ALTIN
    4442.91
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig başlıyor! Galatasaray Gaziantep FK'ya konuk oluyor
Spor

Süper Lig başlıyor! Galatasaray Gaziantep FK'ya konuk oluyor

2025-26 sezonu 67 günlük aranın ardından açılıyor. Son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK deplasmanında lige galibiyetle başlamak istiyor.

Akşam8 Ağustos 2025 Cuma 08:17 - Güncelleme:
Süper Lig başlıyor! Galatasaray Gaziantep FK'ya konuk oluyor
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu, 67 günlük aranın ardından bugün başlayacak. Türkiye'nin 11 ilinden 18 takım, yaklaşık 9 ay 9 gün sürecek periyotta hedeflerine ulaşmaya çalışacak. Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük de Süper Lig'in yeni ekipleri olarak mücadele edecek. Haftanın açılış müsabakasında son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi tecrübeli hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

SANE İLK RESMİ MAÇINA ÇIKACAK

Üst üste 4. kez şampiyon olma başarısını tekrarlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, ilk haftada alacağı 3 puan ile lige temiz bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Lisansları çıkarılmayan Victor Nelsson ve Kolombiyalı stoper Cuesta karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ve rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Osimhen ve Morata karşılaşmada forma giymeyecek. Alman yıldız Leroy Sane ise Okan Buruk'un görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıkacak. Galatasaray, 67 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 46 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı.

BURUK'TAN 11 SEZONDA 4 ZAFER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Süper Lig'de 12. sezonunu geçirmeye hazırlanıyor. Buruk, yer aldığı 11 sezona 4 şampiyonluk sığdırdı (3 G.Saray, 1 Başakşehir). Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 12 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 10 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Galatasaray 27 gol atarken, Gaziantep FK 11 gol sevinci yaşadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Antalya'da 30 yıl önce süs için dikilen Agave bitkisi çiçek açtı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.