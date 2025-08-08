Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonu, 67 günlük aranın ardından bugün başlayacak. Türkiye'nin 11 ilinden 18 takım, yaklaşık 9 ay 9 gün sürecek periyotta hedeflerine ulaşmaya çalışacak. Kocaelispor, Gençlerbirliği ve Fatih Karagümrük de Süper Lig'in yeni ekipleri olarak mücadele edecek. Haftanın açılış müsabakasında son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oluyor. Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi tecrübeli hakem Ali Şansalan yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

SANE İLK RESMİ MAÇINA ÇIKACAK

Üst üste 4. kez şampiyon olma başarısını tekrarlamak isteyen Sarı-Kırmızılılar, ilk haftada alacağı 3 puan ile lige temiz bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Lisansları çıkarılmayan Victor Nelsson ve Kolombiyalı stoper Cuesta karşılaşmada forma giyemeyecek. Öte yandan Arjantinli yıldız Mauro Icardi ve rekor bonservis bedeliyle transfer edilen Osimhen ve Morata karşılaşmada forma giymeyecek. Alman yıldız Leroy Sane ise Okan Buruk'un görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıkacak. Galatasaray, 67 sezonu geride kalan ligdeki açılış maçlarında 46 galibiyet, 12 yenilgi, 9 beraberlik aldı.

BURUK'TAN 11 SEZONDA 4 ZAFER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerinde Süper Lig'de 12. sezonunu geçirmeye hazırlanıyor. Buruk, yer aldığı 11 sezona 4 şampiyonluk sığdırdı (3 G.Saray, 1 Başakşehir). Gaziantep FK ile Galatasaray, bugüne kadar Süper Lig'de 12 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 1'i hükmen 10 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlılar da 1 kez rakibini mağlup etti. 1 maç da berabere sona erdi. Bu mücadelelerde Galatasaray 27 gol atarken, Gaziantep FK 11 gol sevinci yaşadı.