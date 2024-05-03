Bir yandan şampiyonluk için ezeli rakibi Galatasaray'la yarışan Fenerbahçe, diğer yandan da kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başlamış durumda. Sarı-lacivertli idareciler, yazın yine iddialı isimleri transfer ederek kadroyu güçlendirme peşinde.

DI MARIA HAREKATI

Şu anda Fred, Dzeko, Bonucci ve Tadic gibi süper starlara sahip olan sarı-lacivertliler, bu isimlerin yanına bir yenisini daha eklemek istiyor: O da Arjantinli süper star Angel Di Maria...

NABIZ YOKLANDI

36 yaşındaki oyuncu için sarı-lacivertli yönetimin nabız yoklaması yaptığı ortaya çıktı.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME

Avrupa'da yoluna devam etme arzusu içinde olan 36 yaşındaki sağ kanada Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık kontrat önereceği gelen bilgiler arasında.

46 MAÇ 16 GOL

Sezon başından bu yana Benfica formasıyla, Liga Portugal, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Allianz Cup, Taça de Portugal ve Supertaça'da 46 maça çıkan Di Maria, 16 gol, 15 asistlik performans ortaya koydu.