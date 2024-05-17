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Spor

Süper Lig devi bu sefer daha kararlı! Gündem yine yeniden Sofyan Amrabat

Gelecek sezon orta sahaya kalifiye bir isim takviye etmek isteyen Galatasaray'da oklar yeniden Sofyan Amrabat'a çevrildi. Bu sefer transferi tamamlamak isteyen sarı kırmızılı ekip, oyuncunun menajeri ile temasa geçti. İşte detaylar...

Sabah17 Mayıs 2024 Cuma 11:27 - Güncelleme:
Süper Lig devi bu sefer daha kararlı! Gündem yine yeniden Sofyan Amrabat
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Süper Lig'de kalan 2 haftada 1 puan aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da gelecek sezon transfer çalışmaları başladı.

Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Okan Buruk'un özellikle merkez orta saha oyuncu talebinin ardından gündeme yine aynı isim geldi.

GÜNDEM SOFYAN AMRABAT

Gelecek sezon orta sahada Lucas Torreira'nın yanına çalışkan bir partner arayan Galatasaray, rotayı yeniden Sofyan Amrabat'a çevirdi. Manchester United, Fiorentina'dan kiraladığı Amrabat'ın satın alma opsiyonunu kullanmamaya karar verince kolları sıvayan Cimbom, yıldız futbolcunun menajeriyle temasa geçti.

AMRABAT SICAK BAKIYOR

Cimbom, sezon başında çok istediği ancak son anda Manchester United'a kaptırdığı Fas'lı ön libero için yeniden düğmeye bastı. Galatasaray, 27 yaşındaki Amrabat'ın transfer teklifine sıcak bakması üzerine Fiorentina ile masaya oturmak için hazırlıklara başladı.

Daha önce sarı-kırmızılı kulüpte forma giyen Nordin Amrabat'ın kardeşi olan Sofyan Ambarat, Manchester United'da 28 maçta gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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