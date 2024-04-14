İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Nisan 2024 Pazar / 6 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3607
  • EURO
    34,4602
  • ALTIN
    2438.65
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig devi dümeni İtalya'ya kırdı! Hedefteki yıldız Luis Alberto
Spor

Süper Lig devi dümeni İtalya'ya kırdı! Hedefteki yıldız Luis Alberto

Sezonu şampiyon olarak tamamlamak isteyen Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Orta sahaya deneyimli bir isim takviye etmek isteyen sarı kırmızılı ekip, Lazio forması giyen Luis Alberto için önümüzdeki günlerde harekete geçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Takvim14 Nisan 2024 Pazar 09:55 - Güncelleme:
Süper Lig devi dümeni İtalya'ya kırdı! Hedefteki yıldız Luis Alberto
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılar bir yandan lig şampiyonluğuna odaklanırken bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda orta saha pozisyonuna ses getirecek bir transfer gerçekleştirmek isteyen Galatasaray ile ilgili sürpriz bir haber geldi.

HEDEFTEKİ YILDIZ ALBERTO

Tanguy Ndombele ile yollarını ayıracak olan Aslan, İtalyan ekibi Lazio'da oynayan İspanyol yıldız Luis Alberto'yu transfer listesine ekledi. Sarı-Kırmızılı yetkililerin, 31 yaşındaki Luis Alberto'nun menajeriyle temas kurup, önümüzdeki günlerde bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi.

2016 yılından beri Lazio'da oynayan ve senelik 6 milyon Euro kazanmasına karşın sözleşmesinin feshedilmesini kendi isteyen futbolcu, artık yepyeni bir maceraya sıcak bakıyor.

12 GOLE KATKI SAĞLADI

Merkez orta saha, 10 numara ve forvet arkasında görev yapabilen 1.83 boyundaki Alberto, bu sezon Lazio'da 39 resmi maça çıktı. Alberto, rakip filelere 4 gol atarken, takımına 8 de asist katkısı sağlamayı bildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.