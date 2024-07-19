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  • Süper Lig devi gözünü kararttı! 19'lık yıldız Wesley için dev rakam
Spor

Süper Lig devi gözünü kararttı! 19'lık yıldız Wesley için dev rakam

Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Fenerbahçe için sürpriz iddia Brezilya basınından geldi. Sarı lacivertli ekibin Corinthians forması giyen 19 yaşındaki genç yıldız Wesley için harekete geçtiği iddia edildi. İşte detaylar...

19 Temmuz 2024 Cuma 12:27 - Güncelleme:
Süper Lig devi gözünü kararttı! 19'lık yıldız Wesley için dev rakam
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Transfer döneminde Allan Saint-Maximin'i kiralık olarak kadrosuna katan Fenerbahçe için sürpriz bir kanat transferi iddiası daha gündeme geldi.

UOL Esporte'de yer alan habere göre, sarı-lacivertli takım, Corinthians forması giyen 19 yaşındaki Wesley ile ilgileniyor. Fenerbahçe'nin bu transfer için Corinthians ile temasa geçtiği ve görüşmelere başladığı kaydedildi.

FENERBAHÇE'DEN TEKLİF HAZIRLIĞI

Fenerbahçe'nin bu transfer için 18 milyon euro'yu gözden çıkardığı ve önümüzdeki günlerde resmi teklif yapmaya hazırlandığı öne sürüldü.

Corinthians'ın ise genç futbolcusu için beklentisinin 18 milyon euro'dan daha fazla olduğu kaydedildi. Brezilya temsilcisinin Wesley için sezon başında 30 milyon euro'luk bir bonservis belirlediği ancak şu anda söz konusu rakamdan daha az bir bedele pazarlıklara açık olduğu iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ, PERFORMANSI

Corinthians ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden Wesley'in güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

Corinthians ile 2024'te 38 maçta süre bulan Wesley, 5 gol attı ve 1 asist yaptı.

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