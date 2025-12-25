İSTANBUL 13°C / 7°C
Süper Lig devi harekete geçti! Orta sahada hedef Salih Özcan

Ara transfer döneminde orta sahaya takviye yapmayı planlayan Beşiktaş'ta gündeme gelen isim Salih Özcan oldu. Siyah beyazlıların gurbetçi futbolcuyu kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

25 Aralık 2025 Perşembe 20:19
Salih Özcan Süper Lig devinin yeni orta sahası olabilir. Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu için harekete geçildi.

TRT Spor'un haberine göre siyah beyazlılar, devre arası transfer döneminde 4 ile 6 arasında takviye yapmayı planlıyor. Sergen Yalçın'ın yönetimden özellikle stoper bölgesinin, sol bekin ve orta sahanın güçlendirilmesini istediği öğrenildi.

Beşiktaş'ta orta saha transferi için en ciddi aday Salih Özcan. Borussia Dortmund forması giyen milli futbolcu, siyah beyazlıların bu bölge için listesinin ilk sırasında yer alıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, 27 yaşındaki oyuncunun alınmasını talep ettiği ifade edildi.

Son dönemde Borussia Dortmund'da forma şansı bulmakta zorlanan Salih'in Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı belirtiliyor. Milli futbolcunun, Alman ekibiyle olan sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalmış durumda. Beşiktaş yönetimi, 27 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak renklerine bağlamayı amaçlıyor.

