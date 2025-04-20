İlkay Gündoğan, 2023'ün yaz aylarında Manchester City'den ayrıldığı dönemde de Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılmıştı. Deneyimli orta sahanın, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Katalan ekibinden ayrılacağının netleşmesinin ardından Süper Lig'in devleri yine devreye girmiş ancak İlkay Gündoğan tercihini eski takımı Manchester City'den yana kullanmıştı.

İLKAY GÜNDOĞAN MANCHESTER CİTY'YE VEDA EDİYOR

İlkay Gündoğan sezon sonunda Manchester City ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde; Gelecek sezon kadroda köklü bir değişikliğe gitmeyi planlayan Guardiola ve ekibinin takımın deneyimli isimlerinden İlkay Gündoğan ile de vedalaşmayı hedeflediği aktarıldı.

İlkay Gündoğan ile 2026 yazına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz ekibinin oyuncunun satışından bir gelir beklemediği ve bedelsiz olarak yollarını ayırabileceği bilgisi de haberin detayları arasında yer aldı.

EN KUVVETLİ ADAY GALATASARAY

Öte yandan haberin detaylarında İlkay Gündoğan için en kuvvetli ihtimalin Galatasaray olduğu belirtildi. 34 yaşındaki Türk asıllı orta sahanın kariyerine sarı kırmızılı ekipte devam etmesine kesin gözüyle bakıldığı ifade edildi.

44 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Manchester City formasıyla 44 maçta sahaya çıkan İlkay Gündoğan 2 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi