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Spor

Süper Lig devi Wout Faes'in peşinde

Ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Carlos Cuesta'dan katkı alamayan Galatasaray stoper arayışına girdi. Belçika basını, sarı kırmızılıların Leicester City forması giyen Wout Faes'i gündemine aldığını öne sürdü.

Haber Merkezi21 Nisan 2025 Pazartesi 18:43 - Güncelleme:
Süper Lig devi Wout Faes'in peşinde
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve Ziraat Türkiye Kupası'nı da müzesine götürmek isteyen Galatasaray, gelecek sezonun transfer planlamasını sürdürüyor. Savunma hattına takviye yapmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, Premier Lig'den düşen Leicester City'nin deneyimli stoperi Wout Faes'i transfer listesine aldı.

AYRILIĞA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

Belçika basınında yer alan habere göre; Galatasaray daha önce de radarına aldığı 27 yaşındaki oyuncu için bu kez daha kararlı. Leicester'ın ligden düşmesiyle Faes'in takımdan ayrılması bekleniyor ve yaz transfer döneminde ayrılığına kesin gözüyle bakılıyor.

BAŞKA TALİPLERİ DE VAR

Galatasaray'ın yanı sıra İtalya'dan Lazio ile bazı Alman kulüplerinin de Faes'i takip ettiği belirtiliyor.

Bu sezon Leicester formasıyla 32 maça çıkan Belçikalı savunmacı, 2 kez gol sevinci yaşadı.

YÖNETİM KARARLI

Öte yandan Galatasaray, devre arasında transfer ettiği Carlos Cuesta'dan beklenen katkıyı alamadı. Teknik direktör Okan Buruk'un tercihleri doğrultusunda Cuesta, ilk 11'den uzak kalmıştı. Yönetim, bu nedenle savunmaya yeni bir isim kazandırma kararı aldı.

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