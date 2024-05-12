Süper Lig'de 2023-24 sezonunun sonuna yaklaşırken yeni sezonun kadro çalışmaları da hız kazanmış durumda. Transferde gündeme gelen son isim Hollandalı yıldız Memphis Depay oldu.

DAHA ÖNCE DE İSMİ ANILMIŞTI

Hollanda futbolunun son dönemde yetiştirdiği en önemli yeteneklerden Memphis Depay'ın ismi, geçmiş dönemde de Türk kulüpleri ile anılmıştı. Özellikle büyük beklentilerle transfer olduğu Manchester United ve Barcelona gibi takımlarda beklentileri karşılayamadığı süreçte Depay'ın adı; Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile sık sık geçmişti.

ATLETICO MADRID'DEN AYRILMASI BEKLENİYOR

PSV Eindhoven'daki başarılı dönemi sonrası Manchester United'da beklentileri karşılayamayan Memphis Depay, Olympique Lyon'daki çıkışı sonrası da Barcelona'da istenen performans düzeyine çıkamamıştı. Ocak 2023'te 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında bir başka LaLiga ekibi Atletico Madrid'e transfer olan yıldız oyuncu, takımıyla sözleşmesi Haziran 2025'te sona erecek olsa da bu yaz takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ DEVREDE!

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, yıldız bir ismi gözüne kestirdi. Siyah-Beyazlı takım, Memphis Depay ile ilgileniyor. Sezon sonu Atletico Madrid'den ayrılması beklenen 30 yaşındaki hücumcu, Beşiktaş'ın yıldız transfer hedefi listesinde bulunuyor.

RESMİ TEMASLAR BAŞLIYOR

Siyah-Beyazlı yönetim, kısa süre içinde yıldız futbolcu için resmi adımları atacak. Barcelona, Manchester United, PSV, Lyon gibi önemli takımların formasını giyen Depay'ın, Madrid devi ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Bu sezon Atletico'da 28 maça çıkan Hollandalı golcü, 9 kez ağları sarstı ve 2 de asist yaptı.