Süper Lig devinden Cengiz Ünder harekatı! Herkes ters köşe oldu

Transferde hareketli günler geçiren Fener bahçe birçok mevkisini yeni transferlerle güçlendirirken sağ kanat mevkisi için gündeme Marsilya'nın Türk yıldızı Cengiz Ünder geldi. Sarı-lacivertliler, Cengiz Ünder transferini bitirmek için yoğun çaba harcıyor.

FENERBAHÇE'DEN CENGİZ ÜNDER İÇİN RESMİ TEKLİF



Sarı-lacivertli ekip Cengiz Ünder transferi için oyuncu ve kulübü Marsilya ile ilk temasları sağladı. Fenerbahçe'nin her iki tarafa da teklifini sunduğu öğrenilirken Marsilya'nın bu transfer için beklediği bonservis bedeli de belli oldu.

MARSİLYA 10 MİLYON EURO İSTİYOR

Ligue 1 eekibi Marsilya, Fenerbahçe'den yıldız ismin transferi için yaklaşık 10 milyon euro civarında bir bonservis bedeli bekliyor.

CENGİZ ÜNDER SICAK BAKMIYOR

Her ne kadar Fransız ekibi genç oyuncuyu göndermek istese de yıldız oyuncu Cengiz Ünder, henüz Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmıyor. Yıldız oyuncu Marsilya'da kariyerine devam etmeyecekse bile Avrupa'da kalmayı istiyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI



25 yaşındaki Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla çıktığı 46 resmi maçta 5 gol 6 asist kaydetti.