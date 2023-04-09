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Spor

Süper Lig devinden Hakim Ziyech bombası! Yılın transferi: Taraftarlar havaalanına akın edecek

Hakim Ziyech için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de gündeminde olan ve sezon sonu Chelsea'den ayrılması beklenen yıldız oyuncu Hakim Ziyech için Beşiktaş da devreye girdi. İşte detaylar...

9 Nisan 2023 Pazar 21:05 - Güncelleme:
Süper Lig devinden Hakim Ziyech bombası! Yılın transferi: Taraftarlar havaalanına akın edecek
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Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan Hakim Ziyech için sürpriz bir gelişme yaşandı. Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, takımın başına Şenol Güneş'in geçmesiyle gelecek sezon hazırlıklarına erken başladı. Siyah-beyazlı ekip Chealsea'de forma giyen dünya yıldızı Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

HAKİM ZİYECH, BEŞİKTAŞ RADARINDA

Beşiktaş yönetimi gelecek sezona iddialı bir başlangıç yapmak için kolları sıvadı. İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de forma giyen Faslı oyuncu Hakim Ziyech'i kadrosuna katmak için çalışmalara başladı.

SÜPER LİGE ÇOK YAKIN

Ara transferde Galatasaray'a transferi direkten dönen deneyimli orta saha oyuncu Hakim Ziyech'in adı Fenerbahçe ile de anılmıştı. Ancak iki kulüp de transferi sonuçlandıramamıştı. Şimdi ise siyah-beyazlı ekip Hakim Ziyech transferi için yoğun mesaiye başladı. Beşiktaş yönetim yıldız ismin transferini kiralık olarak bitirmek istiyor.

CHELSEA'DE KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Chelsea'nin kadro planlamasında gelecek sezon bulunmayan Faslı yıldız Hakim Ziyech'in 2025 yılında son bulacak olan sözleşmesinden sezon sonunda vazgeçeceği biliniyor. 30 yaşındaki deneyimli oyuncunun forma şansı bulabileceği bir takımda olmak istediği öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Hakim Ziyech bu sezon Chelsea forması ile çıktığı 19 resmi maçta 1 asistlik performans sergileyerek skora katkı sağladı.

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