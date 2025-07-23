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Spor

Süper Lig devinden Kerem Aktürkoğlu hamlesi! İlk temas kuruldu

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Süper Lig'e tekrar dönebilir. İtalyan basının haberine göre Beşiktaş, Portekiz ekibiyle milli futbolcu için ilk teması kurdu.

Haber Merkezi23 Temmuz 2025 Çarşamba 00:31 - Güncelleme:
Süper Lig devinden Kerem Aktürkoğlu hamlesi! İlk temas kuruldu
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Beşiktaş, transfer çalışmaları kapsamında sürpriz bir ismi gündemine aldı. Siyah-beyazlı ekibin hedefindeki isim, Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu.

İLK TEMAS KURULDU

İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın aktardığı bilgilere göre, Beşiktaş yönetimi 25 yaşındaki kanat oyuncusunun transfer durumu hakkında Portekiz temsilcisi Benfica ile ilk teması kurdu.

BEŞİKTAŞ BİLGİ İSTEDİ

İddialara göre Beşiktaş, Kerem Aktürkoğlu'nun mevcut şartları ve transfer ihtimali hakkında bilgi talebinde bulundu.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz yaz Galatasaray'dan 12 milyon euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer olan Kerem, Portekiz'deki ilk sezonunda etkili bir grafik çizdi. Milli oyuncu, geride kalan sezonda çıktığı 53 resmi karşılaşmada 16 gol atarken, 11 asistlik katkısıyla da dikkatleri üzerine çekti.

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