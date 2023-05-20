Tottenham'ın yıldız oyuncusu Lucas Moura, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız oyuncu ile yola devam etmeyeceği Londra ekibi tarafından açıklanmıştı. Avrupa'dan ve Türkiye'den birçok talibi olan yıldız oyuncunun yeni adresi merak konusu oldu.

FENERBAHÇE'DEN LUCAS MOURA HAMLESİ

Bu sezon şampiyonluk şansını zora sokan Fenerbahçe, gelecek sezonu garanti altına almak adına transfer hamlelerine başladı. İngiltere Premier Lig'den birçok oyuncunun durumunu soran Fenerbahçe, Lucas Moura içinde harekete geçti. Jorge Jesus'un durumunun belirlenmesi ile birlikte yol haritasını çizecek olan Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

PREMİER LİG'DEN İSTEYEN BİR ÇOK KULÜP VAR

Brezilyalı oyuncu Lucas Moura için halihazırda Fenerbahçe'nin ilgisi varken aynı zamanda birçok Premier Lig ekibinin de devrede olduğu öğrenildi. Aston Villa ve West Ham United, yıldız oyuncu için nabız yokluyor.

LUCAS MOURA'NIN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Tottenham forması ile 21 resmi maça çıkan Brezilyalı oyuncu 3 gol atıp asist yapamadı.

Star Gazetesi