Süper Lig devinden Maycon atağı! Yılın transferi

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Maycon'u kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Maycon transferi ile orta sahasını güçlendirecek.
GALATASARAY, MAYCON'A TALİP
Globo Esporte'de yer alan habere göre; Galatasaray, Shakhtar'ın Corinthians'a kiraladığı Maycon'u kadrosuna katmak istiyor.
TEKLİF YAPILACAK
25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde teklif yapacağı belirtildi.
SÖZLEŞME SÜRESİ
Galatasaray'ın Ukrayna ekibiyle anlaşması halinde Corinthians'tan ayrılabileceği ifade edildi. Başarılı orta sahanın kiralık sözleşmesi Aralık 2023'e kadar devam edecek.
"TEKLİF GELİRSE AYRILIR" MADDESİ
Oyuncunun Brezilya ekibiyle yaptığı anlaşmada, gelen herhangi bir transfer teklifi sonrası Maycon'un istemesi halinde serbest kalabileceği maddesinin yer aldığı aktarıldı.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Maycon, Corinthians ile çıktığı 112 maçta 4 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.