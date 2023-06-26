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Spor

Süper Lig devinden Maycon atağı! Yılın transferi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha için Shaktar Donetsk'in yıldızı Maycon gündeme geldi. Brezilyalı oyuncu Maycon için sarı kırmızılıların teklif yapacağı belirtildi. İşte detaylar...

26 Haziran 2023 Pazartesi 18:39 - Güncelleme:
Süper Lig devinden Maycon atağı! Yılın transferi
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Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, Maycon'u kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılılar, Maycon transferi ile orta sahasını güçlendirecek.

GALATASARAY, MAYCON'A TALİP

Globo Esporte'de yer alan habere göre; Galatasaray, Shakhtar'ın Corinthians'a kiraladığı Maycon'u kadrosuna katmak istiyor.

TEKLİF YAPILACAK

25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu için sarı kırmızılı takımın kısa süre içinde teklif yapacağı belirtildi.

SÖZLEŞME SÜRESİ

Galatasaray'ın Ukrayna ekibiyle anlaşması halinde Corinthians'tan ayrılabileceği ifade edildi. Başarılı orta sahanın kiralık sözleşmesi Aralık 2023'e kadar devam edecek.

"TEKLİF GELİRSE AYRILIR" MADDESİ

Oyuncunun Brezilya ekibiyle yaptığı anlaşmada, gelen herhangi bir transfer teklifi sonrası Maycon'un istemesi halinde serbest kalabileceği maddesinin yer aldığı aktarıldı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Maycon, Corinthians ile çıktığı 112 maçta 4 gol ve 5 asist yapma başarısı gösterdi.

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