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Spor

Süper Lig devinden Mircea Lucescu bombası! Resmen harekete geçtiler

Kariyerinde birçok başarıya imza atmış olan 77 yaşındaki deneyimli teknik direktör Mircea Lucescu için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Başarılı teknik adam Mircea Lucescu'ya Süper Lig devi talip oldu. İşte detaylar...

3 Haziran 2023 Cumartesi 17:08 - Güncelleme:
Süper Lig devinden Mircea Lucescu bombası! Resmen harekete geçtiler
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Başarılı teknik adam Mircea Lucescu için transfer sezonun başlamasına kısa bir süre kala sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu sezonda şampiyonluk hayallerini ertelemek zorunda kalan Fenerbahçe sezon sonunda teknik direktör Jorge Jesus ile yolların ayrılması nedeniyle teknik direktör arayışlarına hız verdi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler 77 yaşındaki deneyimli teknik adam Mircea Lucescu'yu takımın başına getirmek için kolları sıvadı.

FENERBAHÇE'DE HEDEF MIRCEA LUCESCU

Daha önceden Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştırmış ve iki kulüple de şampiyonluk yaşamış olan başarılı teknik adam Mircea Lucescu için Fenerbahçe harekete geçti. Sarı-lacivertliler bir an önce deneyimli çalıştırıcı ile anlaşma sağlayarak gelecek sezon için oluşabilecek belirsizlikleri ortadan kaldırmak ve transferde yol haritasını oluşturmak istiyor.

ALTERNATİFİLERİ BELLİ

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe transferde kısa süre de sonuç almak için başarılı teknik adam ile görüşme yapacak ve şartlarını öğrenecek.

Öte yandan sarı-lacivertliler, Mircea Lucesco transferinden sonuç alamazsa Abdullah Avcı, Vincenzo Montella ve Sergen Yalçın'ı gündemine alacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kariyerinde sayısız şampiyonluk yaşamış olan Romen teknik adam Mircea Lucescu, Dinamo Kiev takımı ile 34 resmi maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik, 12 mağlubiyet alarak maç başına 1.51 puan ortalamasına sahip.

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