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Spor

Süper Lig devinden Moussa Dembele sürprizi! Yılın transferini duyurdular

Olimpik Lyon ile sözleşmesinin son bulmasına günler kala Moussa Dembele ile ilgili sürpriz bir gelişme yaşandı. 26 yaşındaki başarılı santrafor Moussa Dembele'ye Süper Lig devi talip oldu. İşte detaylar...

10 Haziran 2023 Cumartesi 12:10 - Güncelleme:
Süper Lig devinden Moussa Dembele sürprizi! Yılın transferini duyurdular
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Fransız ekibi Olimpik Lyon ile sözleşmesi 30 Haziran'da son bulacak olan 26 yaşındaki genç santrafor Moussa Dembele için beklenmedik bir gelişme yaşandı. Adı bir süredir Süper Lig ekipleri ile anılan Moussa Dembele'ye Fenerbahçe Kulübü teklifte bulundu.

FENERBAHÇE'DEN MOUSSA DEMBELE HAMLESİ

2021 yılında Atletico Madrid'den Lyon'a transfer olan Moussa Dembele Fransız ekibinde geçirdiği 2 yılda büyük beğeni topladı. Hem kulübün hem de taraftarın takdirini kazanan 26 yaşındaki genç santrafor Moussa Dembele, teknik direktör Laurent Blanc'ın da ilk 11'inin vazgeçilmezlerinden biri olmayı başardı. Sezon sonunda Lyon'daki sözleşmesi sona erecek olan Moussa Dembele, kulübü ile yeni sözleşme imzaladı. Takvim'in haberine göre; bunu fırsata çevirmek isteyen Fenerbahçe bonservisi elinde bulunan Fransız oyuncuya resmi teklifte bulundu.

YILLIK 3 MİLYON EURO

Hücum hattına etkili transferler yapmak isteyen Fenerbahçe bu doğrultuda bonservisi elinde bulunan başarılı oyuncu Moussa Dembele'ye 4 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Ayrıca sarı-lacivertliler oyuncuya yıllık 3 milyon ödeme yapılabileceğini belirtti. Kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen Moussa Dembele'nin ise Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Olimpik Lyon forması ile 28 resmi maça çıkan Moussa Dembele 1054 dakika sahada kaldı ve 3 gol, 1 asist ile skora katkı sağladı.

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