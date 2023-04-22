İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Nisan 2023 Cumartesi / 2 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4057
  • EURO
    21,2485
  • ALTIN
    1237.71
  • BIST100
    5012.34
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig devinden Pierre-Emerick Aubameyang bombası! Transferi resmen duyurdular
Spor

Süper Lig devinden Pierre-Emerick Aubameyang bombası! Transferi resmen duyurdular

Pierre-Emerick Aubameyang için sezon sonunda Chelsea'den ayrılmaya hazırlanıyor. Ada ekibinden ayrılığına kesin gözüyle bakılan yıldız oyuncu Pierre-Emerick Aubameyang için Fenerbahçe devreye girdi. İşte detaylar...

22 Nisan 2023 Cumartesi 18:16 - Güncelleme:
Süper Lig devinden Pierre-Emerick Aubameyang bombası! Transferi resmen duyurdular
ABONE OL

Chelsea'de sezon sonunda Pierre-Emerick Aubameyang ile yollar ayrılacak. İngiltere'den ayrılmaya hazırlanan Pierre-Emerick Aubameyang'ın yeni adresi ise Süper Lig olacak. Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG TRANSFERİNİ DUYURDULAR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Chelsea, FFP kurallarını ihlal etmemek için takımda bazı isimlerle yolları ayırmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinde sezon sonu gönderilecek isimlerin başında beklentilerin uzağında kalan Pierre-Emerick Aubameyang geliyor. Ada ekibi Gabonlu yıldızı önümüzdeki yaz gönderecek.

FENERBAHÇE, AUBAMEYANG İÇİN KOLLARI SIVADI

Premier Lig devi Chelsea'den ayrılmaya hazırlanan Pierre-Emerick Aubameyang için en büyük taliplerden biri de Fenerbahçe. Sarı-lacivertlilerin Gabonlu yıldızın maaşının bir kısmını üstlenerek kiralamak için harekete geçtiği iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin Aubameyang için Chelsea'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Pierre-Emerick Aubameyang bu sezon Chelsea formasıyla şu ana kadar 19 resmi maça çıktı ve bunların 10'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 871 dakika süre alan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 3 gol ve 1 asistle skora etki edebildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.