Süper Lig devinden Pierre-Emerick Aubameyang bombası! Transferi resmen duyurdular

Chelsea'de sezon sonunda Pierre-Emerick Aubameyang ile yollar ayrılacak. İngiltere'den ayrılmaya hazırlanan Pierre-Emerick Aubameyang'ın yeni adresi ise Süper Lig olacak. Fenerbahçe, yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak için kolları sıvadı.

PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG TRANSFERİNİ DUYURDULAR

İngiliz basınında yer alan habere göre; Chelsea, FFP kurallarını ihlal etmemek için takımda bazı isimlerle yolları ayırmaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinde sezon sonu gönderilecek isimlerin başında beklentilerin uzağında kalan Pierre-Emerick Aubameyang geliyor. Ada ekibi Gabonlu yıldızı önümüzdeki yaz gönderecek.

FENERBAHÇE, AUBAMEYANG İÇİN KOLLARI SIVADI

Premier Lig devi Chelsea'den ayrılmaya hazırlanan Pierre-Emerick Aubameyang için en büyük taliplerden biri de Fenerbahçe. Sarı-lacivertlilerin Gabonlu yıldızın maaşının bir kısmını üstlenerek kiralamak için harekete geçtiği iddia ediliyor. Fenerbahçe'nin Aubameyang için Chelsea'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ileri sürüldü.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Pierre-Emerick Aubameyang bu sezon Chelsea formasıyla şu ana kadar 19 resmi maça çıktı ve bunların 10'unda ilk 11'de yer aldı. Toplam 871 dakika süre alan 33 yaşındaki yıldız oyuncu, 3 gol ve 1 asistle skora etki edebildi.