2015'ten bu yana Atletico Madrid forması giyen Savic, artık farklı bir maceraya yelken açmak istiyor. 1 yıl kontratı kalan Karadağlı stopere, ayrılık konusunda İspanyol kulübünün kolaylık sağlayacağı belirtiliyor.

YENİ BİR SAYFA AÇIYOR

2015'te 12 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Fiorentina'dan Atletico Madrid'e transfer olan Stefan Savic, İspanyol kulübünde geçirdiği oldukça başarılı sürecin ardından vedaya hazır. Fabrizio Romano, Savic'in Haziran 2025'te bitecek sözleşmesine rağmen bu yaz takımdan ayrılabileceğini açıkladı. Romano, Karadağlı oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak adına bu yaz ayrılmaya hazır olduğunu belirtti.

32 MAÇTA FORMA GİYDİ

Manchester City ve Fiorentina kariyerlerinin ardından 2015'te Atletico Madrid'e 12 milyon Euro karşılığında transfer olan Savic, bu sezon 6'sı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 32 resmi karşılaşmada forma giydi.

TRABZONSPOR TÜM ŞARTLARI ZORLAYACAK

Bu sezon en büyük sıkıntıyı stoper bölgesinde yaşayan Trabzonspor'da, Abdullah Avcı teknik direktörlük görevine geldikten sonra Baniya ve Benkovic'in performanslarını yetersiz bulup, bu ikiliye çok az şans vermişti. Joaquin Fernandez de Avcı'nın gözüne giremedi. Pek çok maçta Mendy'yi stoperde görevlendiren tecrübeli çalıştırıcı, yeni sezonda savunmaya hem deneyimli hem de fark yaratacak isimler istiyor. Duje Caleta Car, gündemdeki oyunculardan. Fakat Hırvat futbolcunun Lyon'da kalıp kalmayacağı net değil. Menajerler tarafından ise önemli bir stoper Trabzonspor'a önerildi; Stefan Savic...

TÜRKİYE'DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Atletico Madrid'den ayrılma kararı alan 33 yaşındaki Karadağlı yıldız, ara transferde Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti. Savic için Beşiktaş'ın devrede olduğu öne sürülürken, dış basın ise İtalya, Türkiye ve Suudi Arabistan opsiyonlarının bulunduğunu yazıyor.