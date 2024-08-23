Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys ile oynanan ilk maçta şansız bir mağlubiyet alan Galatasaray transfer çalışmalarına hız verdi. Orta sahaya takviye yapmak isteyen sarı kırmızılı ekip dümeni İtalya'ya kırdı ve Torino ekibinin yıldız futbolcusu Nicola Vlasic'i gündemine aldı.

CİMBOM'UN GÖZÜ HIRVAT ORTA SAHADA



2024-2025 sezonu için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray önemli bir transferi daha bitirmeye çalışıyor. Sarı kırmızılı ekip İtalyan ekibi Torino forması giyen 26 yaşındaki Hırvat orta saha oyuncusu Nicola Vlasic'i kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMASI

Kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi devam eden Hırvat futbolcu Nicola Vlasic geçen sezon Serie A'da 35 maçta 2760 dakika süre alarak 3 gol 2 asiste imza attı.

Star Gazetesi