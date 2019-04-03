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Süper Lig devleri Babel'den haber bekliyor

İngiltere Premier Lig'in 33. haftasında dün konuk olduğu Watford'a 4-1 yenilerek bitime 5 hafta kala küme düşmesi kesinleşen Fulham'da Ryan Babel'in geleceği merak konusu oldu. Takımının ligde kalması halinde sözleşme yenileyeceği konuşulan eski Beşiktaş yıldız, sezon sonunda kesin olarak serbest kalacak.

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HOLLANDA VE İSPANYA'DAN DA TEKLİF VAR
 
Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in talebiyle Galatasaray'ın peşine düştüğü Hollandalı yıldız için, Fenerbahçe'nin de pusuda olduğu ifade edildi.
 
Yeni sezonda şampiyonluğa ulaşacak bir kadro için çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig tecrübesi nedeniyle Babel için imkanların zorlanmasını talep etti.
 
İki ezeli rakibi karşı karşıya getiren Babel'e ülkesi Hollanda ve İspanya'dan da tekliflerin olduğu kaydedilirken yıldız oyuncunun kararını sezon bitmeden vermesi bekleniyor.
 
Habertürk
 

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