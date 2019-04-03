Süper Lig devleri Babel'den haber bekliyor

HOLLANDA VE İSPANYA'DAN DA TEKLİF VAR

Beşiktaş'tan ayrılmasının ardından teknik direktör Fatih Terim'in talebiyle Galatasaray'ın peşine düştüğü Hollandalı yıldız için, Fenerbahçe'nin de pusuda olduğu ifade edildi.

Yeni sezonda şampiyonluğa ulaşacak bir kadro için çalışmalarını sürdüren Sarı-Lacivertliler'de teknik direktör Ersun Yanal, Süper Lig tecrübesi nedeniyle Babel için imkanların zorlanmasını talep etti.

İki ezeli rakibi karşı karşıya getiren Babel'e ülkesi Hollanda ve İspanya'dan da tekliflerin olduğu kaydedilirken yıldız oyuncunun kararını sezon bitmeden vermesi bekleniyor.

Habertürk