Süper Lig devleri Kabore için yarışıyor
Beşiktaş ve Galatasaray, Süper Lig’deki derbi haricinde Krasnodar’la mukavelesi bitecek olan Charles Kabore için de karşı karşıya gelecek.
Birçok teklif alan Kabore’nin yeni sezonda Türkiye’ye gelebileceği öne sürüldü. Kabore’nin sezon bitiminde gelen teklifl ere göre karar vereceği fakat 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun yeni adresinin Türkiye olma ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.
Akşam
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.