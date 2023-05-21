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Spor

Süper Lig devleri karşı karşıya! Aynı oyuncunun peşindeler

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş, Milan'ın santraforu Divock Origi için çekişiyor. Milan ekibiyle yollarının sezon sonu ayrılacağı konuşulan Divock Origi'nin, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği iddia edildi. İşte detaylar...

21 Mayıs 2023 Pazar 12:42 - Güncelleme:
Süper Lig devleri karşı karşıya! Aynı oyuncunun peşindeler
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Süper Lig'de 34. hafta maçları oynanırken, yaz transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte çalışmalar da hızlandı. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Divock Origi transferinde çekiştiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE TRANSFER HAZIRLIĞINA BAŞLADI

Fenerbahçe yaz transfer sezonu başlamadan şimdiden gelecek planlaması yapmaya başladı. Kaleci transferi için Livakovic ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de sıra santrafor transferine geldi.

Şenol Güneş'in takımın başına geçmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan Beşiktaş da tecrübeli teknik adamın raporu doğrultusunda transfer hamlelerini gerçekleştirecek.

Süper Lig ekiplerinde yaz transfer dönemi için çalışmalar hız kazanırken, İtalyan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

BEŞİKTAŞ VE FENERBAÇE ORIGI'NİN PEŞİNDE!

Calciomercato'da yer alan habere göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe, Milan forması giyen ve sezon sonunda takımdan ayrılması beklenen Divock Origi'yi kadrosuna katmak istiyor. Haberde İtalyan devinin, Belçikalı golcü için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı belirtildi.

PİYASA DEĞERİ 8 MİLYON EURO

Origi'nin Milan ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Belçikalı yıldızın güncel piyasa değeri ise 8 milyon Euro

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Divock Origi, bu sezon Milan formasıyla 35 maçta süre aldı. 28 yaşındaki forvet, 2 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

Star Gazetesi

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