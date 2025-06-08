Süper Lig devleri karşı karşıya geldi! Leroy Sane için yarış kızıştı

Alman ekibi Bayern Münih ile ay sonunda kontratı bitecek olan 29 yaşındaki yıldız kanat Leroy Sane için F.Bahçe ve G.Saray birbirine girdi. Osimhen, on numara ve kaleci transferi için kaynaklarını hazırlayan G.Saray, Leroy Sane için de 10 milyon euroya kadar çıktı. Bayern Münih ise oyuncusuna 6 milyon euro önerdi. Son olarak Sky Sports; 15 milyon euro ile F.Bahçe'nin favori hale geldiğini iddia etti. Türk medyasında da Sane'yi Kanarya'nın bitireceğine dair haberler hakim. Öte yandan oyuncuyu Suudi Arabistan'dan isteyen takımlar da var. Alman futbolcunun, takımının ABD kampından önce karar vermesi bekleniyor. Kampa katılması halinde Bayern'de kalma durumu olacak...