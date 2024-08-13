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Spor

Süper Lig devleri karşı karşıya geldi! Transferde Olivier Boscagli yarışı

Yeni sezonda şampiyonluğu hedefleyen Galatasaray ve Beşiktaş bu sefer transferde karşıya karşıya geldi. Süper Lig'in 2 dev kulübü, PSV forması giyen Olivier Boscagli için görüşmelere başladı. İşte detaylar...

13 Ağustos 2024 Salı 11:57 - Güncelleme:
Süper Lig devleri karşı karşıya geldi! Transferde Olivier Boscagli yarışı
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Galatasaray ve Beşiktaş, PSV forması giyen Olivier Boscagli ile ilgileniyor. İşte detaylar...

İKİ DEV KARŞI KARŞIYA!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray ve Beşiktaş, yine karşı karşıya geldi. Hollanda basınından Eindhovens Dagblad'da yer alan habere göre; Galatasaray ve Beşiktaş, PSV forması giyen Olivier Boscagli'yi kadrosuna katmak istiyor.

İKİ TAKIM GİRİŞİMLERE BAŞLADI

Sol stoper ve sol bek oynayabilen 26 yaşındaki oyuncu için iki kulübün girişimde bulundu belirtildi.

ÜST DÜZEY TAKIMLAR İLGİLENİYOR

Haberde Galatasaray ve Beşiktaş'ın dışında Avrupa'nın üst düzey takımlarından da başarılı stopere ilginin olduğu yazıldı.

TAKIMDAN AYRILACAK

PSV'nin en tecrübeli oyuncularından biri olarak gösterilen Boscagli'nin bu sezon takımdan ayrılmasının beklendiği vurgulandı.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösterilen 26 yaşındaki savunmacının PSV'deki sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Hollanda ekibinde toplamda 163 maça çıkan Olivier Boscagli, 10 gol ve 8 asist yaptı.

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