Süper Lig devlerinden Thuavin yarışı!

Son olarak Meksika'nın Tigres takımında forma giyen ve 23 Ocak'tan beri boşta olan Fransız yıldız Florian Thauvin'in menajeri, oyuncusunu Süper Lig'in üç devine sundu.

Fenerbahçe, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın yıldız oyuncunun şartlarını değerlendireceği ve buna göre hareket edeceği belirtildi. 2018 yılında Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı'nın kadrosunda yer alan Thauvin'in Tigres'le neden yollarını ayırdığı son dönemdeki form ve sakatlık durumunun araştırılması kararı alındı. Üç kulüp de tecrübeli oyuncunun sağlık raporlarını detaylı bir şekilde inceleyecek.

Fransız kanat oyuncusu Florian Thauvin, 2018 yılında Marsilya forması giyerken, değeri 50 milyon euroya kadar yükselmişti. Marsilya öncesinde ise; Newcastle United, Lille, Bastia, Grenoble takımlarının formasını giymişti.

Fransa futbolunun önemli yetenekleri arasında gösterilen Thauvin, milli takımda 10 kez forma giydi. Yıldız oyuncu, Tigres formasıyla 10 maça çıkarken, 3 gol atıp, 2 asist gerçekleştirdi.

THAUVIN 2013-2014 sezonunda bu yana sakatlıklarla boğuşuyor. Tecrübeli futbolcu bu süreçte Marsilya ve Tigres'te tam 59 maç kaçırdı. Son sezonunda 8 maçı kaçırmak zorunda kaldı.