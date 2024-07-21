İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da sezonu tamamlayan Sofyan Amrabat, kariyerine İngiltere'de devam etmek istiyor.

İtalyan basınından La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre Sofyan Amrabat, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerini kabul etmedi.

Amrabat'ın Fiorentina'dan ayrılmayı planladığı ve kariyerine Manchester United'da devam etmek istediği ifade edildi.

TRANSFERDE KRİTİK GÜN

Haberde, Sofyan Amrabat'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun bugün sona ereceği kaydedildi.

Amrabat'ın sözleşmesindeki opsiyonun 20 milyon euro olduğu ancak Manchester United'ın bonservis bedelini düşürebilmek için Fiorentina'yla görüşebileceği belirtildi.

Manchester United formasıyla 30 maça çıkan Amrabat, gol veya asist katkısı sağlayamazken F.A Cup şampiyonluğu yaşadı.