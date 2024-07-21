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Spor

Süper Lig devlerinin radarındaydı! Sofyan Amrabat kararını verdi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Faslı oyuncu Sofyan Amrabat geleceği için kararını verdi. 27 yaşındaki deneyimli orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ve Galatasaray'ın teklifini reddettiği ve kariyerine Premier Lig'de devam etmek istediğini ifade edildi. İşte detaylar...

21 Temmuz 2024 Pazar 13:21 - Güncelleme:
Süper Lig devlerinin radarındaydı! Sofyan Amrabat kararını verdi
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da sezonu tamamlayan Sofyan Amrabat, kariyerine İngiltere'de devam etmek istiyor.

İtalyan basınından La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre Sofyan Amrabat, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerini kabul etmedi.

Amrabat'ın Fiorentina'dan ayrılmayı planladığı ve kariyerine Manchester United'da devam etmek istediği ifade edildi.

TRANSFERDE KRİTİK GÜN

Haberde, Sofyan Amrabat'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun bugün sona ereceği kaydedildi.

Amrabat'ın sözleşmesindeki opsiyonun 20 milyon euro olduğu ancak Manchester United'ın bonservis bedelini düşürebilmek için Fiorentina'yla görüşebileceği belirtildi.

Manchester United formasıyla 30 maça çıkan Amrabat, gol veya asist katkısı sağlayamazken F.A Cup şampiyonluğu yaşadı.

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