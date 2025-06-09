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Spor

Süper Lig ekibi açıkladı! O teknik direktör ile yollar ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, hocası ile yollarını ayırdı. Süper Lig kulübü, Sergej Jakirovic'in görevinden ayrıldığını açıkladı.

Haber Merkezi9 Haziran 2025 Pazartesi 00:03 - Güncelleme:
Süper Lig ekibi açıkladı! O teknik direktör ile yollar ayrıldı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktör Sergej Jakirovic ile yollar ayrıldı. Kayserispor, ayrılığı resmen duyurdu.

Kayserispor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktör Sergej Jakirović ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.

Kendisine ve ekibine teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz."

YENİ ADRESİ BELLİ OLUYOR

48 yaşındaki teknik adam, Championship ekiplerinden Hull City ile anlaşma sağladı. Hull City'nin Jakiorvic için resmi açıklamayı kısa sürede yapması bekleniyor.

Kayserispor'un başında Süper Lig'de 17 maça çıkan Jakirovic, 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

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