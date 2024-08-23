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Spor

Süper Lig ekibi ayrılığı açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Benito Raman'ın Belçika eki Mechelen'e transfer olduğunu açıkladı.

23 Ağustos 2024 Cuma 22:17 - Güncelleme:
Süper Lig ekibi ayrılığı açıkladı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kanat oyuncusu Benito Raman, Belçika 1. Lig takımlarından Mechelen'le anlaştı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Benito Raman'ın Mechelen'e bonservis ücreti karşılığında Transfer olduğu duyuruldu.

Açıklamada, Belçikalı oyuncuya katkılarından dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

BENITO RAMAN'IN KARİYERİ

Samsunspor'a geçtiğimiz yılın ara transfer döneminde imza atan Benito Raman, kariyeri boyunca 370 maçta forma giydi.

Raman, bu maçlarda 84 gol ve 35 asist kaydetti.

29 yaşındaki kanat oyuncusu kariyerinde Anderlecht, Schalke, Fortuna Dusseldorf, Standard Liege, Gent, St. Truiden, Kortjik ve Beerschot takımlarında oynadı.

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