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Spor

Süper Lig ekibi ayrılığı duyurdu

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolların ayrıldığını duyurdu.

29 Ekim 2024 Salı 19:36 - Güncelleme:
Süper Lig ekibi ayrılığı duyurdu
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sipay Bodrum FK teknik direktör İsmet Taşdemir ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

'Kulübümüzde 3 yıldır Teknik Direktörlük yapan, 2. Lig ve 1. Lig şampiyonluklarımızda, kısa sürede Süper Lig'e uzanan yolculuğumuzda değerli katkıları bulunan hocamız İsmet Taşdemir ve antrenörlerimiz Hakan Dolutaş, Fatih Çiçek, Veysel Aturgil, Ali Gürsel ve Yağız Taşdemir ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Hocamıza ve ekibine özverili çalışmaları için yürekten teşekkürlerimizi sunuyor, bundan sonraki kariyerlerinde sonsuz başarılar diliyoruz.'

İsmet Taşdemir, Bodrum FK'de dördüncü sezonunu geçiriyordu. 2021-22 sezonunda Ege ekibiyle 2. Lig'den 1. Lig'e yükselen Taşdemir geçen sezon takımıyla Süper Lig'e çıkma başarısı göstermişti.

Bodrum FK bu sezon Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 10 puan toplarken 13. sırada yer alıyor. Ligde son iki maçından yenilgiyle ayrılan yeşil-beyazlılar üç maçtır galip gelemiyor.

  • Sipay Bodrum FK
  • İsmet Taşdemir
  • Teknik Direktör

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