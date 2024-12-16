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Spor

Süper Lig ekibi duyurdu! Yeni teknik direktör belli oldu

Sivasspor yeni teknik direktörünü buldu. Kırmızı-beyazlı ekip, Ömer Erdoğan'la anlaşmaya vardığını açıkladı.

16 Aralık 2024 Pazartesi 20:32 - Güncelleme:
Süper Lig ekibi duyurdu! Yeni teknik direktör belli oldu
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Sivasspor yeni teknik direktörünü buldu.

Kırmızı-beyazlı ekip, Ömer Erdoğan'la anlaşmaya vardı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Net Global Sivasspor'umuz, teknik direktörlük görevi için Ömer Erdoğan ile anlaşmaya vardı. Kulübümüz, Türk futbolunda önemli bir kariyere sahip, bilgi birikimi ve tecrübesiyle takımımızın hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağına inandığımız teknik direktör Ömer Erdoğan ile anlaşma sağladı.

Ömer Erdoğan'a görevinde başarılar diler, anlaşmanın camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz. 19 Aralık Perşembe günü, BG Grup 4 Eylül Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek imza töreninin saati, medya kuruluşlarına daha sonra bildirilecektir." denildi.

Ömer Erdoğan son olarak Alanyaspor'u çalıştırmıştı.

Ligde üst üste gelen olumsuz sonuçların ardından Bülent Uygun'la yollarını ayıran Sivasspor ligde oynadığı son 5 maçta 1 puan toplayabildi. 18 puana sahip kırmızı-beyazlılar ligde 13. basamakta yer alıyor.

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