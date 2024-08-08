Süper Lig ekibi transferi duyurdu! İmzalar atıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Coritiba'dan Bruno Viana'yı renklerine bağladığını bildirdi.

Gaziantep FK, 29 yaşındaki Brezilyalı stoperi 1 yıllığına kiraladı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Coritiba FC forması giyen tecrübeli stoper oyuncusu Bruno Viana'nın kiralanması konusunda kulübü ve oyuncu ile anlaşmaya varmıştır.

Yeni transferimiz Bruno Viana, Kulüp Başkanımız Memik Yılmaz ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz İbrahim Dicle, Fevzi Uslu, Uğur Şireci ve Mustafa Kara'nın da katıldığı imza töreniyle birlikte resmi sözleşmeye imza attı.

Bruno Viana'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" denildi.