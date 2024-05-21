İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2024 Salı / 14 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1901
  • EURO
    34,9721
  • ALTIN
    2506.41
  • BIST100
    10895.3
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık!

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da sürpriz bir ayrılık gerçekleşiyor. Karadeniz ekibinde teknik direktör Markus Gisdol, yönetime ayrılık kararını iletti.

21 Mayıs 2024 Salı 18:55 - Güncelleme:
Süper Lig ekibinde sürpriz ayrılık!
ABONE OL

Süper Lig'de sezon sonu yaklaşırken, ligde kalmayı garantileyen Samsunspor'da flaş bir ayrılık kararı geldi.

Karadeniz ekibiyle başarılı bir sezon geçiren Teknik Direktör Markus Gisdol, yönetime ayrılık kararını iletti.

ALMANYA'DAN TEKLİF VAR!

Menajerini Türkiye'ye davet eden Samsunspor'a Gisdol, Almanya'dan gelen teklifleri değerlendirme kararı aldığını belirterek ayrılacağını bildirdi.

"TARAFTARIMIZ RAHAT OLSUN"

Karadeniz temsilcisinde bu gelişme sonrası yeni teknik direktör arayışları başlarken; başkan Yüksel Yıldırım "Taraftarlarımızın için rahat olsun. Gisdol'dan daha iyi teknik direktör getireceğim." açıklamasını yaptı.

SAMSUNSPOR RAKAMLARI

54 yaşındaki teknik adam kırmızı beyazlı takımın başında çıktığı 32 maçta 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi elde ederken 1.50 puan ortalaması tutturdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.