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Spor

Süper Lig ekibinden resmi açıklama! Teknik direktör ile yollar ayrıldı

Süper Lig takımlarından Eyüpspor, teknik direktör Atila Gerin ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulüpten yapılan paylaşımda, Atila Gerin'e katkılarından dolayı teşekkür edildi.

HABER MERKEZİ9 Haziran 2026 Salı 14:40 - Güncelleme:
Süper Lig ekibinden resmi açıklama! Teknik direktör ile yollar ayrıldı
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Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da bir ayrılık gerçekleşti.

İstanbul ekibi, takımı ligde tutmayı başaran teknik direktör Atila Gerin ile yollarını ayırdı.

Eyüpspor'un takımı ligde tutması sonrası Atila Gerin ile yollarını ayırması özellikle sosyal medyada, "Sürpriz" olarak değerlendirildi.

Eyüpspor'dan yapılan veda açıklaması şu şekilde:

"4 buçuk yıl boyunca kulübümüzün çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Sayın Atila Gerin'e kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz."

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