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Spor

Antalyaspor, Arda Turan'ı transfer etmek için girişimlere başladı

Süper Lig takımlarından Arda Turan için Antalyaspor devreye girdi.

29.01.2020  10:19 - Güncelleme: 29.01.2020  10:19

Dün akşam yaptığı paylaşımla Galatasaray camiasının dikkatini çeken ve taraftarların kalbini fetheden Arda Turan için sürpriz bir teklif geldi.

ANTALYASPOR ARDA TURAN'I İSTEDİ

Fatih Terim’in kadrosunda görmek istemesine rağmen Mustafa Cengiz’in kapılarını kapattığı Arda Turan’a Antalyaspor’un talip olduğu öğrenilirken, tecrübeli futbolcunun kırmızı beyazlı takıma sıcak baktığı belirtildi. Tamer Tuna’nın göreve gelmesiyle Jahovic, Sinan Gümüş, Veysel Sarı, Podolski gibi ünlü oyuncuları kadrosuna katan Antalyaspor’un Arda Turan’ı da istediği kaydedilirken 32 yaşındaki orta sahanın düşünmek için biraz süre istediği ifade edildi.

Ligde kalma adına geçtiğimiz hafta Denizlispor’u deplasmanda yenerek kendisine gelen Antalyaspor’un Arda Turan transferiyle daha fazla güçleneceği tahmin edilirken, deneyimli teknik adam Tamer Tuna’nın da oyuncuyla bir görüşme yaptığı bildirildi.

Yan bakma kavgası can aldı

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