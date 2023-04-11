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Spor

Süper Lig ekibinden sürpriz görüşme! Slaven Bilic...

Beşiktaş'ta görev almış olan Hırvat teknik adam Slaven Bilic, Süper Lig'e geri dönüyor. Teknik direktör arayışlarına hız kazandıran Süper Lig devi Hırvat hocanın kapısını çaldı. İşte detaylar...

11 Nisan 2023 Salı 11:42 - Güncelleme:
Süper Lig ekibinden sürpriz görüşme! Slaven Bilic...
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Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, 8 yıl sonra Süper Lig'e geri dönmeye hazırlanıyor... Teknik direktör arayışındaki Trabzonspor'da gündeme bomba gibi düşen Hırvat teknik adam Slaven Bilic için devreye girecek olan bordo mavililer, şartlarda anlaşması halinde tecrübeli hocayı şehre getirip imza attıracak.

SLAVEN BİLİC SÜPER LİG'E DÖNÜYOR

Abdullah Avcı ve Orhan Ak ile yollarını ayıran ve kötü gidişe bir türlü dur diyemeyen son şampiyon Trabzonspor, harıl harıl teknik direktör arayışına geçti. Karadeniz ekibinde gerçekleşen son yönetim kurulu toplantısında ise sürpriz bir isim gündeme geldi. Sabah gazetesinden Yunus Emre Sel'in duyurduğu habere göre Trabzonspor, ülkemizde Beşiktaş'ı çalıştıran ve kısa sürede büyük izler bırakan Hırvat teknik adam Slaven Bilic'i takımın başına getirmek istiyor.

PREMİER LİG'DE GÖREV ALDI

2013-2015 yılları arasında Beşiktaş'ı çalıştıran ve Avrupa'da Tottenham galibiyeti ve Liverpool'u elemesiyle büyük sükse yaratan Slaven Bilic, son olarak Watford'u çalıştırıyordu. Mart ayında buradaki görevinden ayrılan Hırvat çalıştırıcı, Premier Lig ekibi West Ham United'ın yanı sıra Hajduk Split, Lokomotiv Moskova, Al-Ittihad, West Bromwich Albion ve BJ Guoan gibi takımlarda görev aldı. Kariyerinin dönüm noktasını Hırvatistan Milli Takımı'nda geçiren Bilic, EURO 2008'de Milli Takımımıza karşı da rakip olup unutulmaz maç sonunda elenmişti.

54 yaşındaki Slaven Bilic, Beşiktaş'ta 89 maça çıkarken bu maçlarda 1,82 puan ortalaması tutturmuştu. Sahada yansıttığı oyunla taraftarların büyük beğenisini kazanan Bilic, Türkiye'de derbi maçlarda aldığı sonuçlarla eleştirilmişti. Büyük maçları kazanmakta sorun yaşayan Hırvat teknik adam, kariyerinin devamında bu sorunu da çözmüş gibi görünüyor.

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