Süper Lig'in Akdeniz ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrılmasının ardından gündeme sürpriz bir isim geldi.

STEFAN KUNTZ GELİŞMESİ

A Milli Takım'ın yollarını ayırdığı Stefan Kuntz, menajeri aracılığıyla turuncu-yeşillilere göreve hazır olduğu mesajını gönderdi.

YÖNETİM DEĞERLENDİRECEK

Bu sürpriz öneri karşısında Alanyaspor yönetimi henüz net bir karar vermezken, teknik direktör arayışları doğrultusunda bu teklifi değerlendirmeye aldı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkan 62 yaşındaki Alman teknik direktör, bu maçlarda 12 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken 1.95 puan ortalaması yakaladı.