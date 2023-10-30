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Spor

Süper Lig ekibine haber gönderdi! Stefan Kuntz, Türkiye'ye geri dönüyor

A Milli Takım görevinden ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Stefan Kuntz, teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollarını ayıran Alanyaspor'a mesaj gönderdi. Alman çalıştırıcı göreve hazır olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Sabah30 Ekim 2023 Pazartesi 10:19 - Güncelleme:
Süper Lig ekibine haber gönderdi! Stefan Kuntz, Türkiye'ye geri dönüyor
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Süper Lig'in Akdeniz ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Ömer Erdoğan ile yolların ayrılmasının ardından gündeme sürpriz bir isim geldi.

STEFAN KUNTZ GELİŞMESİ

A Milli Takım'ın yollarını ayırdığı Stefan Kuntz, menajeri aracılığıyla turuncu-yeşillilere göreve hazır olduğu mesajını gönderdi.

YÖNETİM DEĞERLENDİRECEK

Bu sürpriz öneri karşısında Alanyaspor yönetimi henüz net bir karar vermezken, teknik direktör arayışları doğrultusunda bu teklifi değerlendirmeye aldı.

MİLLİ TAKIM PERFORMANSI

A Milli Takım'ın başında 20 maça çıkan 62 yaşındaki Alman teknik direktör, bu maçlarda 12 galibiyet 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alırken 1.95 puan ortalaması yakaladı.

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