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Spor

Süper Lig ekipleri Azerbaycan'ın genç yeteneğinin peşinde

Azerbaycan U19 milli takımının kaptanı Murad Memmedov, İtalya'dan Lazio ve Roma'nın radarında. Memmedov'un menajeri Elvin Zeynalov, Süper Lig'den de Konyaspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor'un ilgisinin bulunduğu belirtildi.

10 Ağustos 2024 Cumartesi 18:33 - Güncelleme:
Süper Lig ekipleri Azerbaycan'ın genç yeteneğinin peşinde
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18 yaşını dolduran ve artık teklifleri daha iyi değerlendirebileceğini belirten kanat hücum oyuncusu ülkesinin güçlü takımlarından Neftchi Bakü'ye imza attı. Genç yeteneğin yurt dışındaki temsilcisi Elvin Zeynalov yaptığı açıklamada "Oyuncumuz, Azerbaycan'ın çok önemli takımlarından Neftchi ile sözleşme yaptı ama Avrupa'dan teklif gelirse bonservis bedeli olmadan transferi gerçekleşebilecek" dedi.

"TÜRKİYE'DE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR"

İtalya'dan Lazio ve Roma, Türkiye'den Konyaspor, Gaizantepspor ve Alanyaspor'un Murad Memmedov ile ilgilendiğini dile getiren Elvin Zeynalov, oyuncusunun artık 18 yaşını doldurduğunu ve daha rahat bir şekilde yurt dışına çıkabileceğini belirtti. Sağ ve sol kanatta oynayabilen genç yetenek Murad Memmedov'un kardeş ülke Türkiye'de oynamaya daha sıcak baktığını söyleyen Zeynalov, Azerbaycan futbolunda ve diğer branşlarda çok yetenekli gençler olduğuna dikkat çekerken, bunda ülke politikasının önemi ve etkisi bulunduğunu da ifade etti.

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