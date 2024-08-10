Süper Lig ekipleri Azerbaycan'ın genç yeteneğinin peşinde

18 yaşını dolduran ve artık teklifleri daha iyi değerlendirebileceğini belirten kanat hücum oyuncusu ülkesinin güçlü takımlarından Neftchi Bakü'ye imza attı. Genç yeteneğin yurt dışındaki temsilcisi Elvin Zeynalov yaptığı açıklamada "Oyuncumuz, Azerbaycan'ın çok önemli takımlarından Neftchi ile sözleşme yaptı ama Avrupa'dan teklif gelirse bonservis bedeli olmadan transferi gerçekleşebilecek" dedi.

"TÜRKİYE'DE OYNAMAYA SICAK BAKIYOR"

İtalya'dan Lazio ve Roma, Türkiye'den Konyaspor, Gaizantepspor ve Alanyaspor'un Murad Memmedov ile ilgilendiğini dile getiren Elvin Zeynalov, oyuncusunun artık 18 yaşını doldurduğunu ve daha rahat bir şekilde yurt dışına çıkabileceğini belirtti. Sağ ve sol kanatta oynayabilen genç yetenek Murad Memmedov'un kardeş ülke Türkiye'de oynamaya daha sıcak baktığını söyleyen Zeynalov, Azerbaycan futbolunda ve diğer branşlarda çok yetenekli gençler olduğuna dikkat çekerken, bunda ülke politikasının önemi ve etkisi bulunduğunu da ifade etti.