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Spor

Süper Lig ekipleri ile anılıyordu! Simon Banza için yeni talip

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık geçiren Simon Banza başarılı bir sezon geçirmişti. Yeni sezon için de Süper Lig ile ekipleri ile adı anılan golcü oyuncuya sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar...

Haber Merkezi18 Temmuz 2025 Cuma 21:40 - Güncelleme:
Süper Lig ekipleri ile anılıyordu! Simon Banza için yeni talip
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Trabzonspor'un eski golcüsü Simon Banza'ya Wolfsburg talip oldu.

Foot Mercato'nun haberine göre Alman ekibi, 28 yaşındaki yıldız için girişimlere başladı. Deneyimli fir forvet aradığı belirtilen Wolfsburg'un, Simon Banza'yı listesinin ilk sırasına yazdığı belirtildi.

Wolfsburg'un dışında bir Premier League kulübünün de transfer için devreye girdiği ifade edildi.

Transfer döneminin başında Katar ekiplerinden Al-Duhail'in teklifini reddeden 28 yaşındaki santrforun, Bundesliga'yı öncelik olarak görmediği gelen haberler arasında.

Braga ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Simon Banza, geçen sezon kiralık olarak geldiği Trabzonspor'da 22 gol ve 7 asist kaydetmişti.

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