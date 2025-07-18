Trabzonspor'un eski golcüsü Simon Banza'ya Wolfsburg talip oldu.

Foot Mercato'nun haberine göre Alman ekibi, 28 yaşındaki yıldız için girişimlere başladı. Deneyimli fir forvet aradığı belirtilen Wolfsburg'un, Simon Banza'yı listesinin ilk sırasına yazdığı belirtildi.

Wolfsburg'un dışında bir Premier League kulübünün de transfer için devreye girdiği ifade edildi.

Transfer döneminin başında Katar ekiplerinden Al-Duhail'in teklifini reddeden 28 yaşındaki santrforun, Bundesliga'yı öncelik olarak görmediği gelen haberler arasında.

Braga ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Simon Banza, geçen sezon kiralık olarak geldiği Trabzonspor'da 22 gol ve 7 asist kaydetmişti.