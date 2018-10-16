Süper Lig Hakem Ara Semineri düzenlendi
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Süper Lig Hakem Ara Semineri düzenlendi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kavacık Limak Otel'de düzenlenen seminerin ilk gününde MHK üyesi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi koordinatörü Murat Ilgaz, VAR ile ilgili hatırlatmalarda bulundu ve Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftasında gerçekleşen pozisyonlar değerlendirildi. Bu eğitime VAR sisteminde görev yapan operatörler de katıldı.
Seminerde ikinci gününde ise MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Spor Toto Süper Lig'in ilk 8 haftasındaki pozisyonlar hakkında genel değerlendirmede bulunup, çeşitli konularda hakemlere eğitim verdi.
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