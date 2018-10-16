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Süper Lig Hakem Ara Semineri düzenlendi

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından düzenlenen Süper Lig Hakem Ara Semineri düzenlendi.

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TFF'den yapılan açıklamaya göre, Kavacık Limak Otel'de düzenlenen  seminerin ilk gününde MHK üyesi ve Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi  koordinatörü Murat Ilgaz, VAR ile ilgili hatırlatmalarda bulundu ve Spor Toto  Süper Lig'in ilk 8 haftasında gerçekleşen pozisyonlar değerlendirildi. Bu eğitime  VAR sisteminde görev yapan operatörler de katıldı.

Seminerde ikinci gününde ise MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, Spor Toto  Süper Lig'in ilk 8 haftasındaki pozisyonlar hakkında genel değerlendirmede  bulunup, çeşitli konularda hakemlere eğitim verdi.

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