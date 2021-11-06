6 Kasım 2021 Cumartesi 23:22 - Güncelleme: 6 Kasım 2021 Cumartesi 23:27

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Gaziantep FK-Kasımpaşa maçını 5 dakika erken bitirmesinin ardından iki takım oyuncularını sahaya geri çağıran ve kalan 4 dakikayı oynattıran Halis Özkahya'nın hakemliği bıraktığını açıkladı.



TRT Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, "Halis Özkahya hakemliği bıraktığı yazısını bugün federasyona vermiş. Fevri düşünmüş çünkü hata insanlara mahsustur." dedi.

NE OLMUŞTU?



Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasındaki Gaziantep FK-Kasımpaşa karşılaşması, son düdüğün ardından, 4 dakika daha oynandı.

Kalyon Stadı'nda yapılan ve 2-0 ev sahibin üstünlüğüyle devam eden müsabakanın normal süresi sonunda hakem Halis Özkahya 9 dakikalık uzatma verdi. Maç, 90+5. dakikada Özkahya'nın yanlış son düdüğüyle tamamlandı ve takımlar soyunma odasına gitti.

Özkahya, yardımcı hakemlerin uyarısıyla maçı erken bitirdiğini anlayarak kalan 4 dakikanın tamamlanması için takımları sahaya çağırdı. Bir süre takımlar sahada ısındıktan sonra karşılaşma kalan 4 dakikanın oynanması için hakem atışıyla yeniden başladı.

Eksik sürenin oynanmasının ardından maç, Özkahya'nın ikinci bitiş düdüğüyle sona erdi. Halis Özkahya'nın soyunma odasına giderken moralsiz olduğu gözlendi.